TİP’ten Kılıçdaroğlu’na destek kararı

HABER MERKEZİ

TİP Parti Meclisi (PM), Hatay’da toplanmasının ardından bir sonuç bildirgesi yayımladı.

TİP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönünde görüş bildirirken seçimlere ise ittifak çatısı altında kendi adı ve amblemiyle girme kararı alındığını duyurdu.

TİP’in yayımladığı PM Sonuç Bildirgesi’nde, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının desteklenmesi yönündeki değerlendirmemizi başta Emek ve Özgürlük İttifakı’ndaki müttefik kurumlar olmak üzere demokratik kamuoyuyla istişare ederek karar haline getirmek konusunda MYK yetkilendirilmiştir” denildi.

Seçimler hakkında ise, “Parti Meclisi, milletvekili dağılımında Emek ve Özgürlük İttifakı’nı güçlendirecek şekilde, seçimlere ittifak içerisinde kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla girmemiz gereken illeri tespit etmiştir” ifadelerine yer verildi.