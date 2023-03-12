Politika

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Memleket Partisi, Muharrem İnce'nin 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
türkiye Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

HABER MERKEZİ

Muharrem İnce’nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi’nde, cumhurbaşkanı adayı, üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Partinin ilçe başkanlıklarına sandıkların kurulmasının ardından parti üyeleri cumhurbaşkanı adayını seçmek için oy kullandı.

OY BİRLİĞİYLE İNCE SEÇİLDİ

Yapılan oylamanın sonucunu Memleket Partisi Sözcümüz Prof. Dr. İpek Özkal Sayan duyurdu.

İpek Özkal Sayan, “Yapılan seçim sonucunda oy birliğiyle Memleket Partisi’nin, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı olarak Sayın Muharrem İnce seçilmiştir. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun” dedi.

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