Manchester United iç sahadaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı
HABER MERKEZİ
İngiltere Premier Lig'de Manchester United evinde Southampton'la 0-0 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Manchester United puanını 50'ye, Southampton ise 22'ye yükseltti. Manchester United'da Casemiro kırmızı kart gördü.
Southampton'la golsüz berabere kalan Manchester United, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Old Trafford'da oynadığı son 21 maçta yenilmeyen Erik ten Hag'ın ekibi, bu maçlarda 48 gol atarken kalesinde 11 gol gördü. 12 maçta ise kalesini gole kapattı.
Manchester United, F.A. Cup çeyrek finalinde Fulham'la oynacağı maç nedeniyle Premier Lig'de gelecek hafta maç oynamayacak.