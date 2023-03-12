Zelenskiy: Rusya saldırganlığıyla mücadelede Çekya'nın desteği önemli

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Resmi olarak görevine başlamasından dolayı tebrik ettim" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Pavel'e cephedeki durum ve Ukrayna'nın güvenlik ihtiyaçları hakkında bilgi verdiğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini tartıştıklarını kaydetti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Pavel ile işbirliğine devam etmek konusunda anlaştıklarına işaret ederek, "Rusya saldırganlığıyla mücadelede Çekya'nın desteği Ukrayna için önemli" değerlendirmesinde bulundu.

UKRAYNA: RUSYA BAHMUT’U ELE GEÇİRME GİRİŞİMİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Bahmut şehrini ele geçirme girişimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, ana çabalarını Liman, Bahmut, Avdiyivka, Marinka ve Şahtersk yönlerinde taarruza geçmeye yoğunlaştırdığı belirtildi.

Son bir günde Rus güçlerinin, Donetsk bölgesinin Slovyansk şehrinin altyapısına füze saldırıları düzenlediği aktarılan açıklamada, "Düşman, 6 hava saldırısı ve çoklu fırlatma füze sistemlerinden 20 saldırı gerçekleştirdi" sözleri kullanıldı.

Açıklamada, Bahmut yönünde Rus askerlerinin Bahmut şehrini ele geçirme girişimlerini sürdürdüğü belirtilerek, Ukrayna ordusunun bu yönlerdeki Minkivka ve Orihovo-Vasilyivka yerleşim bölgelerinde Rus saldırılarını püskürttüğü vurgulandı.

Ayrıca Donetsk bölgesinin Bohdanivka, Bahmut, Çasov Yar, Kurdyumivka, Drujba, Mayorsk ve New York şehirlerinin saldırılara maruz kaldığı kaydedildi.