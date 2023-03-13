Spor

Lider Barcelona zorlu deplasmanda hata yapmadı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 25. haftasında lider Barcelona deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etti.
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avrupa Barcelona Athletic Bilbao La Liga

HABER MERKEZİ

Barcelona'nın galibiyet golünü 45+1. dakikada Raphinha attı.

Katalan kulübü aldığı galibiyetle puanını 65'e çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki 9 puanlık farkı korudu.

La Liga'da 26. haftaya denk gelen 19 Mart'taki Barcelona-Real Madrid maçı şampiyonluk yarışında belirleyici olacak.

Athletic Bilbao ise 33 puanla 9. sırada kaldı.

Diğer yandan San Mames Stadı'nı dolduran 50 bin kadar Athletic Bilbaolu taraftar, hakemler hakkında bilgi almak için 2001-2018 yılları arasında bir şirkete para ödediği ortaya çıkan ve savcılık tarafından sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve evrakta sahtecilikle suçlanan Barcelona Kulübü'nü protesto etti.

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