Saadet Partisi’nden DEVA ve Gelecek Partisi’yle seçim ittifakı mesajı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA ve Gelecek Partisi’yle seçim ittifakı yapabileceklerini söyledi.

TV5 yayına konuk olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gelecek ve DEVA Partileri ile Saadet Partisi arasında bir seçim ittifakının yapılmasını önemsiyorum" dedi.

Karamollaoğlu, "Üç parti ayrı ayrı seçime girdiğimiz zaman en fazla 3-4 milletvekili çıkartılabiliyor. Ancak biz bir araya geldiğimiz zaman mecliste 30-40 milletvekili ile temsil edilme imkânımız var" ifadelerini kullandı.

PARTİLERİN ADAYLIK BAŞVURU SÜRECİ BAŞLIYOR

Öte yandan Ankara'da gözler bir yandan da partilerin liste hazırlıklarında. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süreci yeni haftanın ilk gününde başlıyor.

AK Parti adaylık başvurusu yapacaklardan, belirlenecek asgari tutarı AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatırmasını istiyor.

CHP'de ise başvuru ücreti 30 bin lira olarak belirlendi. Kadınlar, gençler ve yüzde 40 veya üzeri engeli bulunanlar için bu ücret 15 bin lira olacak.

Malatya, Osmaniye, Maraş, Antep, Adıyaman ve Hatay'da başvuru yapacak aday adaylarından ücret alınmayacak.

Milletvekili aday listeleri 10 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek. 19 Nisan'da Kesin aday listeleri ilan edilecek.