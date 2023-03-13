Irak’ta DAİŞ’e operasyon: 22 ölü

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Irak resmi ajansı INA’ya göre, Irak Terörle Mücadele Birimi Başkanı Korgeneral Abdulvehhab es-Saidi, Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays el-Muhammedavi ile operasyona dair basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Saidi, Anbar’da düzenledikleri operasyonda, DAİŞ’in Felluce sorumlusu olduğu belirtilen kişinin de aralarında bulunduğu 22 AİŞ mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Saidi, operasyonun devam ettiğini kaydetti.

ÖRGÜTÜN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Terör örgütü DAİŞ, 2014’te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük’ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017’de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu ancak örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor.