Afrin'de zeytin ağaçları kesilmeye devam ediyor

HABER MERKEZİ

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı El-Hamzat grubu mensupları Afrin’in Tilif köyü yakınlarında yaklaşık 40 zeytin ağacını kesti.

Aynı grubun mensupları yine Afrin’in Bitet ve Kibar köylerinde 110, Cinderes beldesine bağlı Gewrika köyünde 80 zeytin ağacını daha kesti.

Gözlemevi, Sultan Muhammed El-Fateh silahlı grubunun da Raco beldesinin Behdina köyünde 100 zeytin ağacını kestiğini belirtti.

Ayrıca Ahrar uş-Şam militanlarının Şaran beldesine bağlı Serincek köyünde 50 zeytin ağacını kestiği kaydedildi.

Öte yandan silahlı grupların kendilerine ev yapmak için Raco beldesinde bir araziye el koydukları, sahibinin ilgili makamlara şikayet etmesi durumunda öldürülmekle tehdit edildiği öğrenildi.

Afrin'in 18 Mart 2018'de Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girmesinden bu yana, yüz binlerce zeytin ağacı kesildi, binlerce insanın evlerine ve arazilerine el konuldu.