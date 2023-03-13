Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın bir araya geleceği toplantının tarihi belli oldu

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart’ta Moskova’da gerçekleştirilecek.