Politika

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran'ın bir araya geleceği toplantının tarihi belli oldu

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart’ta Moskova’da gerçekleştirilecek.
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HABER MERKEZİ

AA’nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu.

15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye’yi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

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