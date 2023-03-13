Anket: İYİ Parti’nin oy oranı kaç?

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Millet İttifakı'nın ikinci büyük partisi İYİ Parti'nin nasıl bir oy oranına ulaşacağı merak konusu.

Millet İttifakı'nın sistem değişikliğini referanduma taşıyabilmesi için en az 360 milletvekili kazanmak durumunda. İttifakın ikinci büyük partisi olan Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti’nin alacağı oy sandalye dağılımında etkili olacak.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığı müzakerelerinde Altılı Masa’da yaşadığı ihtilaf aşıldı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı oldu.

Bu krizden sonra İYİ Parti’nin oylarında bir değişiklik oldu mu?

Son anketi Aksoy Araştırma açıkladı. Aksoy’un 8 Mart’ta gerçekleştirdiği ankete göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra İYİ Parti yüzde 12 oy alıyor. PİAR’ın 10 Mart’ta açıkladığı ankette İYİ Parti’nin oyu yüzde 8,3 çıktı. ALF’nin 6-7 Mart’ta gerçekleştirdiği ankette ise İYİ Parti yüzde 8,9 oy almıştı.

Anketlere İYİ Parti’nin oyu yüzde 8’in altına düşmezken yüzde 19’a kadar yükseldiği görülüyor. Yaklaşık son 40 anketin ortalaması ise yüzde 14 civarında.

Millet İttifakı’nı oluşturan CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti’nin seçimde nasıl bir işbirliği yapacağı henüz açıklanmadı. İttifak partileri bazı şehirlerde seçime ortak listeyle girmeyi tartışıyor. (Kaynak: euronews)