Kılıçdaroğlu: Amed’in, Amedspor’un ismini yeni mi duymuşlar?

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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularını yanıtladı.

Kılçdaroğlu “Amedspor'a, taraftarına ve oyuncularına bir maç sırasında saldırı oldu. Tribünlerde beyaz Toroslar-Yeşil pankartları açıldı. Sizce bu bir provakasyon amaçlı organizasyon mu? Seçim sürecinde devamı olabilir mi? Amedspor'un ismine yönelik MHP liderinin itirazına nasıl bakıyorsunuz?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Türkiye Futbol Federasyonu, Bursa Valiliği ve Emniyeti'nin de dahil olduğu bir ihmaller zinciri olduğu görünüyor. Gerekli soruşturmanın başlatıldığı açıklandı. Bekleyeceğiz, bakalım ne çıkacak soruşturmadan? Taraftar boyutuna ilişkin ise; bu ülkede hiç kimse hiç kimseyi hangi gerekçeyle olursa olsun, tehdit edemez… Hiç kimse hiç kimseyi geçmişte yaşanan acıların sembolleri ve failleri üzerinden tehdit edemez. Kim bu tehdidi yapıyor veya bu tehdide aracılık ediyor, göz yumuyorsa haindir, bölücüdür. Hukuk ivedilikle gereğini yapar, yapmalıdır. Amedspor'un ismine gelince. Bırakın Allah aşkına; yıllar önce Türkiye Futbol Federasyonu onayladı bu ismi. Yaklaşık 10 yıldır, mücadele ettiği kümelerde yüzlerce maç oynamış, Türkiye'nin dört bir yanına deplasmana gitmiş; Türkiye'nin dört bir yanından Diyarbakır'a gelmiş takımlara ev sahipliği yapmış, Amedspor. Amedspor'un isminin Amedspor olduğunu yeni mi duymuşlar?“

HDP’yle görüşmeye ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, “HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar” dedi.