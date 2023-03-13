Başkan Barzani ve İsveç Büyükelçisi’nden Şengal Anlaşması’nın uygulanması vurgusu

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeler, Irak’ın huzurunun önünde engeller ve Bağdat hükümetinin programının uygulanması ele alındı.

Irak’ın geleceğine tehdit olan radikal düşünceler ve mezhepsel çelişkilerin de değerlendirildiği görüşmede Başkan Barzani ve İsveç Büyükelçisi, Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve bölgede normalleşmenin sağlanması gerektiğini dile getirdi.