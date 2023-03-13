Politika

Başkan Barzani ve İsveç Büyükelçisi’nden Şengal Anlaşması’nın uygulanması vurgusu

Başkan Barzani ve İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom, Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve bölgede normalleşmenin sağlanması gerektiğini vurguladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Mesud Bazrani İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom Şengal

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svardstrom ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgedeki siyasi gelişmeler, Irak’ın huzurunun önünde engeller ve Bağdat hükümetinin programının uygulanması ele alındı.

Irak’ın geleceğine tehdit olan radikal düşünceler ve mezhepsel çelişkilerin de değerlendirildiği görüşmede Başkan Barzani ve İsveç Büyükelçisi, Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve bölgede normalleşmenin sağlanması gerektiğini dile getirdi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv