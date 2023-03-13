‘Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Putin ile bir araya gelecek’

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmek üzere önümüzdeki hafta Rusya’nın başkenti Moskova’ya gideceği belirtildi.

Reuters’ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kremlin ve Çin Dışişleri Bakanlığı yorum talebine yanıt vermedi. Söz konusu iddia, Pekin yönetiminin Rusya-Ukrayna hattında bir “barış planı” önerisi sunmasının ardından geldi.

PEKİN'İN 'TUTUM BELGESİ'

Çin Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümünde “Ukrayna krizinin siyasi çözümü” için önerilerini içeren ‘tutum belgesi'ni yayımlayarak ateşkesin sağlanması ve sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi için çağrıda bulunmuştu.

Pekin'in çözüme dair izlenmesini önerdiği genel ilke ve esaslara yer verilen belgede 12 madde yer almıştı. “Diyaloğun ve müzakerelerin Ukrayna krizinden çıkışın tek geçerli yolu olduğuna” dikkat çekilen belgede, “krizin barışçıl çözümüne yönelik tüm çabaların teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğinin” altı çizilerek “barış görüşmelerinin başlatılması çağrısı yapılmış ve ‘Çin'in bu konuda yapıcı rol oynamaya hazır olduğu kaydedilmişti.

“Bir ülkenin güvenliğinin diğerlerinin güvenliği pahasına sağlanamayacağı, bölgesel güvenliğin askeri blokları genişleterek garantiye alınamayacağının” kaydedildiği belgede, "Avrupa'da ve Asya'da barışı ve istikrarı sağlayabilmek için, ulusal güvenliği diğer ülkelerin güvensizliği üzerine kurma girişimlerine karşı çıkmalı, bloklar arası cepheleşmeyi önlemeli, dengeli, etkili ve sürdürülebilir Avrupa güvenlik mimarisinin inşa edilmesini teşvik etmeliyiz" ifadelerine yer verilmişti.Şi