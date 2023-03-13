Halepçe Irak’ın 19’uncu vilayeti oldu
ERBİL (K24)
K24’e konuşan Irak Hükümeti Sözcüsü Basem Awadi, parlamentoda düzenlenen oturumda Halepçe’nin ülkenin 19’uncu vilayeti olmasına karar verildiğini belirtti.
Kürdistan Bölgesi Hükümeti Genel Sekreteri Amanc Rahim de Facebook hesabından “Halepçe Irak’ın 19’uncu vilayeti” açıklamasında bulundu.
Irak Parlamentosu bugün Halepçe’nin vilayet olma prosedürünün tamamlanmasına karar verdi.
Kürdistan Bölgesi’nin sekizinci kabinesi 13.03.2014 tarhinde Halepçe’nin vilayet olmasına karar vermişti.