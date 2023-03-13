Barzani Yardım Vakfı Afrin’de depremzedeler için ekmek fırını açtı

AFRİN (K24)

K24’e konuşan BCF Afrin Sorumlusu Rewac Hacı, deprem sonrası bölgeye yapılan yardımların ardımdan bugün bir ekmek fırını açtıklarını söyledi.

Hacı, günlük 4 ton unla ekmek yapıp halka ücretsiz dağıtılacağını belirtti.

Fırının deprem sürecinde açılmasının Afrinliler için önemli olduğunu belirten BCF Sorumlusu, ekmek dağıtımının belediye ve köy muhtarları aracılığıyla yapılacağının ifade etti.

6 Şubat'ta Maraş merkezli depremlerde başta Cinderes beldesi olmak üzere Rojava’nın Afrin kentine bağlı çok sayıda köyde evler yıkılmış, binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Depremin hemen başından bu yana Barzani Yardım Vakfı, bölgeye yardım ulaştırıyor.