Anket sonuçları derlendi: Hangi lider önde?

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Reuters ajansı, Türkiye'de seçimler öncesinde yayınlanan anketleri derledi.

“Mayıs seçimleri öncesinde anketler Erdoğan'ın muhalefet karşısında 10 puandan daha fazla geride olduğunu gösteriyor" başlıklı haberde, seçimlerin birçokları tarafından "Türkiye tarihinin en önemli sonuçlarını yaratacak oylama" olarak görüldüğü belirtildi.

Ajans, "Erdoğan, yaşam pahalılığı krizi nedeniyle popülaritesinin azalması sonrası 20 yıllık iktidarının en büyük meydan okumasıyla karşı karşıya. Geçen ay meydana gelen depremlerin kurbanları da eski kalelerinde AK Parti'ye sadakatlerini gözden geçiriyor" ifadelerini kullandı.

Makalede, "Seçimler sadece Türkiye'yi kimin yönettiğini değil, ekonomisinin hangi yöne gideceğini ve Ukrayna ile Ortadoğu'daki ihtilafların yatıştırılması açısından hangi rolü oynayacağını da belirleyecek" denildi.

HANGİ ANKETLERİ PAYLAŞTI?

Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın en az 6 puan önünde, HDP'nin de rahatça yüzde 10'un üzerinde göründüğünü belirten Reuters, son günlerde yayımlanan bazı anketleri de derledi.

Ajansın dünya çapındaki abonelerine duyurduğu anketler arasında şunlar yer aldı:

- Aksoy Araştırma'nın Kılıçdaroğlu'na yüzde 55.6, Erdoğan'a yüzde 44.4 oranında oy öngördüğü anket. 8 Mart tarihli bu araştırmada, Millet İttifakı'nın yüzde 44.1, HDP'nin yüzde 10.3, AK Parti ile MHP'nin ise toplamda yüzde 38.2 oranında oy alacağı öngörülüyordu.

- Alf Araştırma'nın 6-7 Mart tarihlerinde gerçekleştirdiği ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranının yüzde 55.1, Erdoğan'ınkinin ise yüzde 44.9 olarak görüldüğü anket. Bu ankette, CHP'nin oy oranı yüzde 31.8, AK Parti'ninki ise yüzde 31 olarak açıklanmıştı. Alf Araştırma, Millet İttifakı'nın yüzde 43.5, HDP'nin yüzde 11.3, AK Parti ile MHP'nin ise toplamda yüzde 37.5 oranında oy alacağını öngörmüştü.

- Reuters, Piar Araştıma'nın Kılıçdaroğlu'nun oy oranını yüzde 57.1, Erdoğan'ın oranını ise yüzde 42.9 olarak hesaplayan anketini de paylaştı. Bu araştırmaya göre, CHP'nin oy oranı yüzde 32.1, AK Parti'nin yüzde 30.8, HDP'nin yüzde 11.6 olarak ölçüldü. Araştırma, AK Parti ile MHP'nin oy oranını yüzde 37.8, ana muhalefet blokunu ise yüzde 46.4 olarak hesapladı.

- Haberde, ORC Araştırma'nın, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının resmen açıklanmasından önce, 4-6 Mart tarihlerinde yapılan anketine de yer verildi. Bu anket, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranını yüzde 56.8, Erdoğan'ı ise yüzde 43.2 oranında gösteriyordu.

“ERDOĞAN SEÇMENLE BAĞ KURMA BECERİSİNİ KAYBETTİ”

Siyasi risk danışmanlığı hizmeti veren Teneo'nun eş başkanı ve araştırma direktörü Dr. Wolf Piccoli ise Reuters ajansına demecinde, Millet İttifakı'nın seçim öncesinde bu ivmeyi korumak için birleşik bir cephe sergilemesi ve seçmenlere bir plan sunması gerektiğini söyledi. Piccoli, "Türkiye'de yanlış giden her şeyden basitçe Erdoğan'ı sorumlu tutmak yeterli olmayacaktır. Geçmiş seçimler bize gösterdi ki, Erdoğan çok başarılı seçim kampanyaları yapıyor. Fakat son açıklamaları, halkla temasını ve seçmenle bağlantı kurma becerisini kaybettiğini gösteriyor" dedi.