Politika

Jina Emini protestolarından hükümlü 22 bin kişiye af

İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ejei, şubat ayı çıkarılan aftan, Doğu Kürdistanlı (Rojhilat) Jina Emini gösterileriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle mahkum olan 22 bin kişinin yararlandığını belirtti.
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İran Rojhilat Doğu Kürdistan Protesto Jina Emini af

HABER MERKEZİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Ejei, Yargı Erki Yüksek Şurası'nda toplantısında ülke lideri Ali Hamaney'in 5 Şubat'ta imzaladığı af kararından yararlanan mahkumlar hakkında bilgi verdi.

Ejei, "Şu ana kadar 82 bin kişi af kapsamına girdi. Bunlardan 22 bini isyana (Jina Emini protestolarına) katılanlardır" dedi.

Diğer mahkumlardan yaklaşık 60 bin kişinin serbest bırakıldığına işaret eden Ejei, son af kararıyla 34 bin kişinin de cezalarının düşüldüğünü kaydetti.

JINA EMİNİ PROTESTOLARI

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Seqiz’da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, Rojhilat ve İran geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici öldürülmüş, yüzden fazla da emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran gösterilerde gözaltına alınanlar hakkında resmi bir açıklama yapmazken, bağımsız kaynaklar göstericilerden binlerce kişinin gözaltına alındığını öne sürüyordu.

 

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