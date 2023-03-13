Politika

Rapor - 'Şam yönetimi ve BM, Suriyeli depremzedelere yardımda başarısız'

BM yetkilisi Paulo Pinheiro, Şam yönetimi ve BM’nin Rojava ile Suriyeli depremzedelere yardımda başarısız olduğunu bildirdi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Rojava Suriye BM Deprem Rapor

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem Rojava ile Suriye’de ise 6 bin kişinin ölümüne yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro yayımladığı son raporunda, “Acıların ortasında pek çok kahramanlık eylemi yaşanırken, Şam hükümeti ve Birleşmiş Milletler dahil uluslararası toplumun Suriyelilere insani yardımı hızla ulaştırma konusunda kesinlikle başarısızlığına tanık olduk” dedi.

Suriyelilerin terk edilmişlik duygusu ve ortaya çıkan sorunun kesinlikle soruşturulmasına ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Pinheiro, “Taraflar, düşmanlıkların derhal durdurulması konusunda bir anlaşmaya varamazken, mevcut tüm kanallardan insani yardımın ulaştırılmasını kolaylaştırmakta başarısız oldu” ifadesini kullandı.

Pinheiro’nun başkanlığını yaptığı komisyonun raporunda Şam hükümetiyle birlikte bölgedeki muhalif grupların insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında başarısız olduğu suçlamasında bulunuldu.

 

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