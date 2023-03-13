Politika

Rusya'dan tahıl koridoru kararı

Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti.
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dünya Rusya Ukrayna tahıl koridoru

HABER MERKEZİ

AFP'de yer alan habere göre, Rusya'dan tahıl koridoruyla ilgili yeni açıklama geldi. Rusya, tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasını kabul etti.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan ‘gıda krizi’ riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik oluşturulan ‘Tahıl Koridoru’nda süre 18 Mart'ta doluyordu. Rusya yeni bir açıklama yaparak bu sürenin 2 ay daha uzatıldığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile başkent Kiev'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesinin kritik öneme sahip olduğunun altını çiziyorum" demişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Karadeniz Tahıl Girişimi, Türkiye ve BM'nin desteğiyle Ukrayna ile Rusya'nın küresel gıda güvenliğini iyileştirme ihtimalini ortaya koydu" ifadelerini kullanmıştı.

 

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