Rusya'dan tahıl koridoru mesajı: İtirazımız yok

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasıyla ilgili yaptığı görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Verşinin, tartışmanın odak noktasının, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalanan "paket" anlaşmaların uygulanması olduğuna işaret ederek, bunların birbiriyle ilişkili 2 bölümden oluşan Ukrayna gıdalarının ve amonyak dahil olmak üzere gübreler için ham maddelerin ihracatına ilişkin "Karadeniz Girişimi" ile yerel tarımsal ihracatın normalleştirilmesine ilişkin Rusya-BM Mutabakat Zaptı olduğunu belirtti.

Kapsamlı ve samimi geçen bir görüşmede, Ukrayna ürünlerinin ticari ihracatının istikrarlı bir hızda yürütülerek Kiev'e önemli kazançlar getirmesine rağmen Rus tarım ihracatçıları üzerindeki kısıtlamaların hala yürürlükte olduğunun bir kez daha doğruladığını kaydeden Verşinin, Washington, Brüksel ve Londra tarafından açıklanan gıda ve gübreler için yaptırım muafiyetlerinin esasen etkin olmadığını ifade etti.

Verşinin, bu bağlamda Rusya'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından önerilen İstanbul Anlaşmaları'nın paket niteliğini de dikkate alarak, 18 Mart'ta ikinci dönemi sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sadece 60 gün bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediğini bildirdi.

"Bundan sonraki duruşumuz, tarımsal ihracatımızın normalleşmesi konusunda sözde değil fiilen somut ilerleme kaydedilmesine bağlı olacaktır" değerlendirmesinde bulunan Verşinin, banka ödemeleri, nakliye lojistiği, sigortaları, finansal faaliyetlerin çözülmesini ve Tolyatti-Odessa boru hattı üzerinden amonyak tedarikini içereceğini de belirtti.

BM, KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI'NIN DEVAM ETTİRİLMESİNİ DESTEKLİYOR

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı 6 ay daha uzatma kararına ilişkin konuştu.

Dujarric, "BM'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na olan bağlılığı sürüyor" ifadesini kullandı.

BM'nin aynı zamanda Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmaya ilişkin çabalarını da sürdürdüğünü aktaran Dujarric, "BM, anlaşmanın bütünlüğü ve devamını sağlamak için her türlü çabayı sarf etmeye devam edecektir" dedi

BM ve Moskova yönetimi arasında Rus gıda ve gübre ürünlerinin ihracatına ilişkin imzalanan mutabakat zaptını uygulamak için BM'nin özel sektör, Rusya, Avrupa Birliği, İngiltere ve ABD ile birlikte çalıştığına işaret eden Dujarric, "Rus gıda ve gübre ürünlerine yönelik bir yaptırım yok ancak ortada bir savaş var. Bu nedenle, yaptırım olmasa da özel sektörün çatışma ortamında faaliyet gösterirken karşılaştığı bazı engeller var" diye konuştu.

Dujarric, BM'nin bu bağlamda bazı ülkelere destek mektubu göndererek bankaların ve şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmaya çalıştırdıklarını bildirdi.

UKRAYNA, RUSYA'NIN TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI KARARINI "ÇELİŞKİLİ" OLARAK NİTELENDİRDİ

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'in, Rusya olarak 18 Mart'ta ikinci dönemi sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması'nın sadece 60 günlüğüne bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediklerine dair yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulunan Kubrakov, anlaşmanın 120 günü içerdiğini hatırlatarak Rusya'nın pozisyonunun anlaşmayı 60 gün uzatma yönünde olduğunu kaydetti.

Kubrakov, "(Bu), Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanan belgeyle çelişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Kubrakov, "Girişimin garantörleri olarak BM ve Türkiye'nin resmi pozisyonunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ve BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths arasında yürütülen görüşmelerin ardından Rusya, 18 Mart'ta sona erecek Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle bir kez daha uzatılmasına itiraz etmediğini bildirmişti.