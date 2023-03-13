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AFAD: 17 bine yakın artçı deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat'ta Maraş merkezli depremlerden sonra bugüne dek bölgede 17 bine yakın artçı depremin meydana geldiğini belirtti.
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HABER MERKEZİ

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir" denildi.

6 Şubat’ta Maraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucu resmî rakamlara göre 48 bini aşkın insan yaşamını yitirdi.

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