AFAD: 17 bine yakın artçı deprem meydana geldi

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan depremlerinden sonra 13 Mart'a kadar geçen sürede 17 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat takip edilmeye devam edilmektedir" denildi.

6 Şubat’ta Maraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucu resmî rakamlara göre 48 bini aşkın insan yaşamını yitirdi.