Politika

AK Parti'de 6 il başkanlığına atama

AK Parti'de Çorum, Eskişehir, Isparta, Mardin, Tekirdağ ve Muş il başkanlıklarına atama yapıldı.
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AK Parti
AK Parti
türkiye AK Parti il başkanlığı atama

HABER MERKEZİ

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 ilde il başkanlarının değiştirildiği kaydedildi. 

Açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Çorum İl Başkanlığına Murat Günay, Eskişehir İl Başkanlığına Süleyman Reyhan, Isparta İl Başkanlığına Serkan Keskin, Mardin İl Başkanlığına Vahap Alma, Tekirdağ İl Başkanlığına Ali Gümüş ve Muş İl Başkanlığına Melik Emre'nin atandığı belirtildi.

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