Politika

Kuzey Kore'den balistik füze denemesi

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne iki balistik füze denemesi yaptığını duyurdu.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Kuzey Kore füze denemesi Japon Denizi

HABER MERKEZİ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, denemelerin, güneybatıdaki Jangyon bölgesinden saat 07.41 ve 07.51'de yapıldığını açıkladı.

Kısa menzilli balistik füzeler (SRBM), havada 600 kilometreden fazla yol alarak Japon Denizine düştü.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, söz konusu füzelerin Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü söyledi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, yaptığı açıklamada, füzelerin düştüğü bölgede seyir halindeki unsurlarda hasar oluşmadığını açıkladı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, çeşitli tipteki füze denemeleriyle Pyongyang yönetiminin bölgedeki provokasyonlarını artırabileceğini belirtti.

Denemenin, Güney Kore ile ABD ordularının dün başlattığı ve 23 Mart'a kadar sürmesi planlanan "Özgürlük Kalkanı" tatbikatından sonra yapılması dikkati çekti.

Tatbikata ilişkin Güney Kore'nin açıklamasında, "Bu, Güney Kore'yi, Kuzey'in olası saldırganlığına karşı savunmak için tasarlanmış ortak harekat planına dayalı tatbikat" ifadesi kullanılmıştı.

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