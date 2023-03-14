Politika

Başbakan Mesrur Barzani ile İsveç Büyükelçisi Jessica Svärdström görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ile İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svärdström bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani İsveç Jessica Svärdström

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani ile İsveç’in Bağdat Büyükelçisi Jessica Svärdström’un görüşmesinde, Irak’ın genel durumu ve Kürdistan Bölgesi’nin İsveç’le ilişkilerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Kürdistan Parlamentosu seçimlerinin bu yıl yapılmasının önemine vurgu yapılan görüşmede Başbakan, seçimin yapılabilmesi için gerekli tüm kolaylıkların sağlanacağını ifade etti.

9’uncu hükümet kabinesinin yaptığı reformlar, Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki sorunların çözümü, Şengal Anlaşması’nın uygulanması ve göç etmek zorunda kalan insanların evlerine dönebilmesi için zemin sağlanması konuları da görüşmede değerlendirildi.

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