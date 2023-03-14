Politika

Zelenskiy: Rus füzesi Kramatorsk şehir merkezine isabet etti

Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği saldırılarda Kramatorsk şehir merkezine füze isabet ettiğini, bir sivilin öldüğünü bildirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Volodimir Zelenskiy Ukrayna Rusya

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Kramatorsk'a füze saldırıları düzenlediğini belirtti.

Saldırıda şehir merkezine füze isabet ettiğini vurgulayan Zelenskiy, “6 apartman hasar gördü. En az 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, “Saldırgan devlet, sivillerle savaşmaya devam ediyor. Hayatı yok ediyor ve insani hiçbir şey bırakmıyor. Masum bir can alan her darbe yasal ve adil bir cinayet cezasıyla sonuçlanmalı ve bu mutlaka olacak” dedi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv