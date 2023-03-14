Diyarbakır'da yıkılan bina incelendi: Kolonlar inceltilmiş, havuzun 850 metrekaresi kaçak

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 6 Şubat'taki Maraş merkezli depremlerde kentte yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosunda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.

Soruşturmada, depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Galeria İş Merkezi'nin üstündeki 4 bloklu sitenin altında yer alan, içerisinde yüzme havuzu bulunan spor salonuyla ilgili "yapım kusurları ve kolon kesme" iddiaları araştırılıyor.

Teknik ekiplerce yürütülen ilk çalışmalarda, spor salonunda kolon kesmenin olmadığı, bazı kısımlarda kolonların tıraşlanarak inceltildiği tespit edildi.

"İş merkezinin altındaki markette kolonların kesildiği" iddiasına ilişkin yapılan ilk incelemelerde de kolonların kesilmediği belirlendi.

Spor salonundaki yüzme havuzunun da ilk etapta 150 metrekarelik olduğu ve sadece bu alan için ruhsat alındığı anlaşıldı.

Zamanla havuz alanının 1000 metrekareye çıkarıldığı ve eklenen 850 metrekare için ruhsat alınmadığı, kaçak kullanıldığı saptandı.

Kolonsuz olan yüzme havuzunun üzerinin kubbe şeklinde olduğu ve bu alanda konut bulunmadığını belirleyen teknik ekip, küçük bir alanda başlayan spor salonunun zamanla bina altındaki 17 bölümü daha salona dahil ettiğini raporladı.

SPOR SALONU YÖNETMENLİĞİ AYKIRI İŞLETİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, özel spor salonuyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden bilgi talep etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce savcılığa gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Galeria İş Merkezi'nde faaliyet gösteren spor salonunda Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmenliğinin 6. Maddesi gereğince istenilen belgeleri tamamlamadıklarından dolayı müdürlüğümüzce açılış izin belgesi verilmediği ve söz konusu spor salonlarına ait üye bilgileri müdürlüğümüzde bulunmamaktadır."