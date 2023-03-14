Ekonomi

Togg'un fiyatı belli oldu

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X modelinin fiyatı 953 bin liradan başlayacak.
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türkiye TOGG fiyat otomobil

HABER MERKEZİ

Türkiye'nin elektrikli ve yerli otomobili Togg'un fiyatı belli oldu.

Araç iki donanım seviyesi ve iki batarya seçeneği satışa sunulacak.

160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak.

T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

T10X’in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil​ 953 bin TL
V2 RWD Standart Menzil​ 1 milyon 55 bin TL
V2 RWD Uzun Menzil​​ 1 milyon 215 bin TL

Çift motorlu T10X AWD 29 Ekim’de özel seri ile yollarda olacak.

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

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