Mele Mustafa Barzani anısına Diyarbakır’da fidan dikildi

DİYARBAKIR (K24)

Depremin ilk gününden bu yana depremden etkilenen kentlerde yardım çalışmalarını sürdüren Barzani Yardım Vakfı, Diyarbakır’da da depremzedelere ve dar gelirli ailelere sıcak yemek ikramına devam ediyor.

Vakıf çalışanları, Mele Mustafa Barzani’nin 120. doğum yıldönümü dolayısıyla Diyarbakır’da çocuklara oyuncak, mahalle sakinlerine gül dağıttı.

Daha sonra ise Mele Mustafa Barzani anısına zeytin fidanları dikti.

K24’e bilgi veren vakıf çalışanları, yardım faaliyetlerine devam edeceklerini ve özellikle Ramazan ayında dar gelirli insanlara iftar yemeği dağıtacaklarını ifade etti.

Seyrantepe Mahallesi sakinleri de dağıtılan yemeklerden dolayı memnun olduklarını ve yardımların sürmesini istediklerini ifade etti.