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Mele Mustafa Barzani anısına Diyarbakır’da fidan dikildi

Barzani Yardım Vakfı, Mele Mustafa Barzani’nin 120. doğum yıldönümü dolayısıyla Diyarbakır’da fidan dikti.
author_image İhsan YALIN
BCF çalışanları zeytin fidanı dikti (Fotoğraflar: İhsan Yalın/K24)
BCF çalışanları zeytin fidanı dikti (Fotoğraflar: İhsan Yalın/K24)
kürdistan Barzani Yardım Vakfı Diyarbakır

DİYARBAKIR (K24)

Depremin ilk gününden bu yana depremden etkilenen kentlerde yardım çalışmalarını sürdüren Barzani Yardım Vakfı, Diyarbakır’da da depremzedelere ve dar gelirli ailelere sıcak yemek ikramına devam ediyor.

BCF
BCF

Vakıf çalışanları, Mele Mustafa Barzani’nin 120. doğum yıldönümü dolayısıyla Diyarbakır’da çocuklara oyuncak, mahalle sakinlerine gül dağıttı.

BCF
BCF

Daha sonra ise Mele Mustafa Barzani anısına zeytin fidanları dikti.

BCF
BCF

K24’e bilgi veren vakıf çalışanları, yardım faaliyetlerine devam edeceklerini ve özellikle Ramazan ayında dar gelirli insanlara iftar yemeği dağıtacaklarını ifade etti.

Seyrantepe Mahallesi sakinleri de dağıtılan yemeklerden dolayı memnun olduklarını ve yardımların sürmesini istediklerini ifade etti.

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