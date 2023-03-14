Politika

Başbakan: Güvenin tesisi için Irak Başbakanı’nın iyi niyeti önemli

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Sudani’nin iyi niyetinin ikili ilişkilerde güven için büyük önem arz ettiğini belirtti.
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kürdistan Mesrur Barzani Muhammed Şiya es-Sudani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’yi Uluslararası Erbil Havalimanı’nda karşıladı.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, Sudani’nin iyi niyetinin ikili ilişkilerde güven için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Başbakan’ın açıklaması şöyle:

“Kürdistan Bölgesi’ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani’ye hoş geldiniz diyoruz.

Kendisinin iyi niyeti, güvenin dönmesi için büyük ehemmiyet arz ediyor. Federal bütçe tasarısının onaylanması ve enerji dosyasındaki ilerleme, yeni ve sağlam bir ilişkinin kurulması için bir esastır. Sorunları bu temelde çözmeye çalışalım.”

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