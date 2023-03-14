HDP’li Semra Güzel hakkında iddianame

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) tutuklu milletvekili Semra Güzel hakkında, “resmi belgede sahtecilik" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güzel hakkında Ankara 3’ncü Sulh Ceza Hakimliği’nin dosyaları kapsamında yakalama kararı bulunduğu hatırlatıldı.

Güzel'in milletvekilliğinin 22 Aralık 2022'de TBMM Genel Kurulu 43’üncü birleşiminde alınan kararla düşürüldüğünün anımsatıldığı iddianame, İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, kovuşturma dosyasından Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkili olduğunu belirterek yetkisizlik kararı verdi ve dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep etti.

İddianamenin kabul edilmesi halinde Güzel'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.