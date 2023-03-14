Politika

Zafer Partisi, HÜDA PAR’ın kapatılması talebiyle dava açıyor

Zafer Partisi, HÜDA PAR’ın kapatılması için Yargıtay'a başvuracaklarını duyurdu.
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Sevdagül Tuncer
Sevdagül Tuncer
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HABER MERKEZİ

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunacaklarını açıkladı. 

Sevdagül Tuncer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Zafer Partisi olarak dün de bugün de yarın da terörle ne el sıkışır, ne masaya otururuz. HÜDA PAR'ın kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunacağız” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıklamıştı. 

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün HÜDA PAR Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş, iki parti arasındaki 'ittifak' görüşmelerinin ikinci toplantısının ardından yapılan açıklamada, seçimlere birlikte girme konusunda 'prensipte problem' olmadığı duyurulmuştu.

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