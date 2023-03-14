Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilenlerin ödeyeceği ücret belli oldu

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener, "Siyasi partilerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilkeleri ve esasları belirlenmiştir. Ayrıca seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiştir" dedi.

Yener, şöyle devam etti:

"Seçimlere katılma yeterliliğine sahip olan siyasi partilerin ittifak yapmalarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiş, ayrıca cumhurbaşkanı adaylarının ve siyasi partilerin propaganda usul ve esaslarına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır."

ÖDENECEK ÜCRETLER

Ahmet Yener, "Yapılan çalışmalar neticesinde bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenlerin yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş, seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen cumhurbaşkanı adaylarının ise ödemesi gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir" açıklamasını yaptı.

"Bu belirlemeler Siyasi Partiler Kanununun, Milletvekili Seçimine Dair Kanunun ve Cumhurbaşkanlığı Seçimine İlişkin Kanunun belirlediği esaslar çerçevesinde yapılmıştır" diyen Yener, şunları söyledi:

"Ayrıca Kurulumuz, bugün yapmış olduğu toplantıda 2022 yılında getirilen yasal düzenleme 298 sayılı kanunun 14/3 ve 93. maddede öngörülen görme engelli vatandaşlarımızın oy kullanmasını kolaylaştıran yasal düzenleme uyarınca bu düzenlemenin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin ilkeler ve esasların belirlenmesi çalışmalarına başlamış olup, bu çalışmalar devam etmektedir."