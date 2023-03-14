Blinken: ABD’nin Kürdistan Bölgesi ile güçlü bir ortaklığı var

ERBİL (K24)

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’la güçlü bir ortaklığa sahip olduğunu söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığının açıklamasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’ye bir mektup gönderdi.

ABD Dışişleri Bakanı, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani'ye Şubat ayında Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getiren bir mektup gönderdi.

Blinken, Münih’teki görüşmenin, Erbil-Bağdat meselelerine diyalog ve anlayış yoluyla nihai bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulamak için bir fırsat olduğunu belirtti.

ABD’li bakan mektubunda, ABD'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile güçlü bir işbirliği ve ortaklığa sahip olduğunu vurguladığı ve ülkesinin Irak'ın istikrarı, güvenliği ve egemenliğine güçlü desteğini sürdürdüğünü ifade etti.