Maraş’ta 4,9 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Maraş’ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
*
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-14
Saat:17:49:47 TSİ
Enlem:37.84 N
Boylam:37.384 E
Derinlik:5.34 km
Detay:https://t.co/F7gTuZ9NZR@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi