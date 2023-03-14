Politika

Başkan Barzani ve Sudani, Irak’taki siyasi durumu görüştü

Başkan Mesud Barzani, Pirmam’daki ofisinde Irak Başbakanı Sudani ve beraberindeki heyeti öğle yemeğinde ağırladı.
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kürdistan Muhammed Şiya es-Sudani Mesud Barzani Irak

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Erbil’de bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Başkan Mesud Barzani, Pirmam’daki ofisinde Sudani ve beraberindeki heyeti öğle yemeğinde ağırladı.

Yemeğin ardından geçilen görüşmede, Irak’taki siyasi durum ele alındı.

Irak hükümetinin attığı adımlar ve anlaşmaların uygulanması konusunda fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, sorunların anayasa temelinde çözülmesine vurgu yapıldı.

Irak hükümetine desteğini de yineleyen Başkan Barzani, tüm siyasi partilerin iradesinin sorunların çözümünden ve istikrardan yana olmasını temenni etti.

 

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