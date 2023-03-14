İran’dan Suudi Arabistan mesajı: Diplomatik çözüm etkili oldu

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında, İran ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin yeniden başlamasının, anlaşmazlıkların sona erdirilmesinde “diplomatik çözümün ne denli etkili olduğunu” ve “başarısını gösterdiğini” söyledi.

Bu diplomatik gelişmenin, aynı coğrafyada yer alan ülkeler arasındaki bölgesel ilişkilerde olumlu etkileri ve sonuçları olabileceğini belirten Kenani, “İran ve Bahreyn arasındaki ilişkiler de bu ilkede bir istisna değil” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ile müzakereler sırasında Yemen krizinin gündeme gelip gelmediğine dair yöneltilen bir soruya yanıt vermekten kaçınan Nasıri, müzakereler sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını söylemekle yetindi.

Nasıri, ülkesinin, Birleşmiş Milletlerin (BM) krizin çözülmesi talebinin yerine getirilmesinde “olumlu bir rol oynamaya” hazır olduğunu vurguladı.

Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasına ilişkin anlaşmayla ilgili olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, telefon görüşmesinde İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlatmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan ve Lavrov görüşmede ayrıca, İran’ın nükleer programıyla ilgili son gelişmelere ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile Tahran arasında son dönemde yapılan görüşmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

ARAP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ EBU GAYT, SUUDİ ARABİSTAN-İRAN ANLAŞMASINI DEĞERLENDİRDİ

Öte yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suudi Arabistan ile İran'ın, 7 yılın ardından yeniden diplomatik ilişki kurma kararının iki ülke içinde güvenlik ve siyasal istikrarın tesis edilmesinde tesirleri olacağını söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan bilgiye göre Ebu Gayt, Beyrut'taki temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Hükümet Sarayı'nda bir araya geldi.

Ebu Gayt ile Mikati'nin, Lübnan'daki siyasal gelişmeler, Arap Birliği'nin mayıs ayında Suudi Arabistan'da yapacağı zirve ile İran- Suudi Arabistan anlaşmasını ele aldıkları ifade edildi.

Çin'in arabuluculuğunda Pekin'de gerçekleşen zirvede Riyad ile Tahran'ın 7 yıl aradan sonrasında tekrardan diplomatik ilişki kurma sonucu almasına ilişkin değerlendirmede bulunan Ebu Gayt, "Suudi Arabistan-İran ve Çin Zirvesi oldukça olumluydu. Öncellikli olarak İran ve Suudi Arabistan içinde güvenlik ve siyasal istikrarın tesis edilmesinde tesirleri olacaktır. Ancak bölgedeki tüm meselelere yansımasından söz etmek hemen hemen kesinleşmedi" ifadelerini kullandı.

Ebu Gayt, Arap Birliği'nin bir sonraki zirvesini mayıs ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağını, asıl gündemin de ekonomi olacağını ve burada Arap bölgelerinde ihtiyacı olan ülkelere iyi mi yardımlar sağlanacağının konuşulacağını belirtti.