Sudani: Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile müzakerelerde iyi ilerleme sağlandı

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Erbil’de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Baas rejimi döneminde Halepçe'de yaşanan kimyasal saldırı dolayısıyla Halepçe’nin il olmasının onaylandığını kaydeden Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, "Bu trajedi Iraklıların vicdanında hâlâ yaşıyor ve Irak hükümeti bu trajedinin kurbanlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeli. Bu nedenle dün Irak Bakanlar Kurulu, Halepçe'nin il olması kararını onayladı” dedi.

Irak Başbakanı, Erbil’deki sıcak karşılama için Başbakan'a teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile müzakerelerde iyi ilerleme kaydettiklerini ve tüm sorunlar çözülene kadar müzakerelere devam edeceklerini vurguladı.

Anayasanın 140. Maddesi ile ilgili olarak ise Sudani, “140. Madde taraflar arasındaki siyasi anlaşmanın bir parçası ve maddenin adımlarını uygulamak için oluşturulan komiteye bütçe ayrıldı” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani de, Irak Bakanlar Kurulu’nun Halepçe ile ilgili kararından ötürü Sudani’yi kutlayarak, “İki gün sonra Halepçe'deki kimyasal saldırıyı anacağız. Bu kararın Halepçe halkının mağduriyetini azaltmak için bir başlangıç ​​olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Irak’ın 2023 yılı bütçe yasa tasarısının onaylanmasına değinen Başbakan, Bütçenin onaylanmasından dolayı Irak Başbakanı ve tüm Irak'ı tebrik ediyor, tüm Iraklıların çıkarına olan bütçenin Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasını temenni ediyorum” dedi.

Bu bütçe çerçevesinde, petrol ve gaz yasası gibi diğer konuları ele almak için başka adımlar atabiliriz. Irak başbakanı ile bütçe yasasını olduğu gibi uygulama mekanizmasını görüştük. İki taraf görüşmeye ve işbirliğine devam edecek.