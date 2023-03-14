Politika

Esad, resmi ziyaret için Moskova'da

Moskova'ya giden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
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dünya Beşar Esad Vladimir Putin Rusya

HABER MERKEZİ

Resmi ziyaret için bugün akşam saatlerinde Moskova'ya giden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, resmi bir ziyaret için bugün akşam saatlerinde Moskova'ya ulaşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyaret için bu akşam Moskova'ya ulaştı. Ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek" denildi.

Esad'ı Moskova'daki havalimanında Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov karşıladı.

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