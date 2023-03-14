Sudani: Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın istikrarı birbirine bağlı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’de bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Erbil-Bağdat ilişkilerindeki son gelişmeler, Irak’taki durum ve Irak'ın karşı karşıya olduğu sorunlar ele alındı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, Neçirvan Barzani’nin Halepçe’nin il yapılması konusunda Sudani’ye teşekkür ettiği aktarıldı.

Sudani ise Neçirvan Barzani’nin tarafları bir araya getirmedeki rolüne övgüde bulunarak, Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın istikrarının birbirine bağlı olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Neçirvan Barzani’nin Irak Hükümeti’nin mevcut gündeminin olumlu ve umut verici olduğunu belirterek, bu gündemin uygulanmasını destekleyeceklerini söylediği kaydedildi.

Açıklamada, “Irak Başbakanı Sudani, Neçirvan Barzani'nin tarafları bir araya getirmedeki rolüne, Irak'taki siyasi güçler, partiler ve topluluklarla ilişkilerine, birlik ve anlayış için gösterdiği çaba ve adımlara övgüde bulundu” denildi.

Sudani’nin Halepçe’nin il olmasına değinerek, bunun Halepçe’nin maruz kaldığı suçlara oranla küçük bir hizmet olduğunu bildirdiği kaydedildi.

Görüşmede, Erbil-Bağdat sorunlarının anayasal çözümüne dikkat çekilerek, özel sektörün geliştirilmesi ve ülkenin tüm açılardan kalkındırılmasının konuşulduğu belirtildi.

Ayrıca görüşmede, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın komşu ülkelerle ilişkilerinin de konuşulduğu aktarıldı.

Neçirvan Barzani ile Muhammed Şiya es-Sudani, görüşmenin ardından Kürdistan Bölgesi’ndeki çeşitli dini ve etnik toplumsal kesimlerin temsilcileriyle bir araya gelerek taleplerini dinlediği belirtildi.