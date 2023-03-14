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Urfa'da eğitime yağış engeli

Urfa'da etkili olan yoğun sağanak nedeniyle tüm okullarda eğitim öğretime bir gün ara verildi.
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kürdistan Urfa Sel yağış

HABER MERKEZİ

Urfa’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Eyyübiye ile Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Trafikte aksamaların yaşandığı kentte bazı ev ve işyerini de su bastı. İl genelinde yağış etkisi sürüyor.

Urfa Valisi Salih Ayhan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edecek. Bu nedenle tüm okul kademelerinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlileri de yarın idari izinli sayılacak.

 

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