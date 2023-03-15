Politika

Arjantin Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı

Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'in sağlık sorunları nedeniyle özel bir kliniğin acil servisine kaldırıldığı bildirildi.
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Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez (Foto: AFP)
Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez (Foto: AFP)
dünya Arjantin Alberto Fernandez

HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Biriminden yapılan açıklamada, Fernandez'in akut bel ağrısı şikayeti üzerine tetkikler yaptırmak için başkent Buenos Aires'e bağlı Recoleta semtindeki özel sağlık merkezine götürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Akut bel ağrısı kaynaklı spesifik bir tedavi uygulanması için gerekli araştırmalar yapılacak ve kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadesine yer verildi.

Fernandez, 15 Kasım 2022'de sağlık problemleri nedeniyle Endonezya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumuna katılmamıştı.

Cumhurbaşkanı Fernandez'in sağlık ekibi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 63 yaşındaki Fernandez, tansiyon düşmesi ve baş dönmesi sorunu yaşamıştı.

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