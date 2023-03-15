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Adıyaman’da sel: 1 ölü, 4 kayıp

Adıyaman’da sel nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de kayboldu.
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Urfa
Urfa
kürdistan Adıyaman sel

HABER MERKEZİ

Vali Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Öte yandan Urfa'da da sağanağın etkisiyle su baskınları oluştu.

Kentte dün akşam etkisini artıran sağanak nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı.

Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı. Oturan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

YOĞUN BAKIM SUYLA DOLDU

Urfa Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yoğun bakım servisi şiddetli sağanak yağıştan etkilenmiş olup, serviste tedavi gören hastalarımız başka hastanelere sevk edilmiştir. Bu konuda gerekli tüm tedbirlerimiz alınmıştır."

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