AFAD’dan Elazığ için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

HABER MERKEZİ

Dün, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ, Dersim, Bingöl, Malatya ve Adıyaman için sağanak sağış uyarısı yapılmasının ardından Elazığ’da ve bölgede sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Bu çerçevede AFAD tarafından vatandaşların telefonuna, “Meteorolojiye göre bugün, Elazığ’da kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım” bildirimi gönderildi.

Öte yandan Urfa’da kuvvetli yağış nedeniyle sel meydana geldi, birçok cadde su altında kaldı.

Adıyaman’ın Tut ilçesinde de bir konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de kayboldu.