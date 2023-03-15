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Malatya’da depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı

Malatya’da etkili sağanak yağmur sele neden olurken, depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı.
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HABER MERKEZİ

Malatya genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Birçok noktada yollarda göçükler oluşurken bazı evleri su bastı.

Doğanşehir ilçesinde aşırı yağış sele neden olurken, dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı. Depremzedelerin kaldığı çadırları da su bastı.

Bölgede inceleme yapan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, ekiplerin sahada çalışma yaptığını belirterek bu ana kadar kendilerine ulaşan yaralanma ve can kaybı bilgisi olmadığını söyledi. (Kaynak: İHA)

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