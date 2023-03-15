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Urfa’da sel: 4 kişi yaşamını yitirdi

Urfa meydana gelen sel nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de kayboldu.
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Dalgıçlar kayıp kişileri arıyor (Foto: İHA)
Dalgıçlar kayıp kişileri arıyor (Foto: İHA)
kürdistan Urfa sel

HABER MERKEZİ

Haliliye ilçesine bağlı Abide Kavşağı'nda sel sularına kapılan bir araçta bulunan ve sel sularıyla sürüklenen 6 kişiyi bulmak için polis su altı ekipleri, bölgeye yönlendirildi.

Sabahın ilk ışıkları ile bölgeye sevk edilen dalgıçlar suda arama çalışması başlattı. Sularla birlikte sürüklenen çamur nedeniyle ekipler, kısa bir aramanın ardından çalışmalar ara verdi.

Habertürk yayınına bağlanan Urfa Valisi Salih Ayhan, selde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si itfaiye eri, 6 kişinin de kaybolduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Öte yandan kentte okullar tatil edildi.

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