Urfa’da sel: 4 kişi yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ

Haliliye ilçesine bağlı Abide Kavşağı'nda sel sularına kapılan bir araçta bulunan ve sel sularıyla sürüklenen 6 kişiyi bulmak için polis su altı ekipleri, bölgeye yönlendirildi.

Sabahın ilk ışıkları ile bölgeye sevk edilen dalgıçlar suda arama çalışması başlattı. Sularla birlikte sürüklenen çamur nedeniyle ekipler, kısa bir aramanın ardından çalışmalar ara verdi.

Habertürk yayınına bağlanan Urfa Valisi Salih Ayhan, selde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si itfaiye eri, 6 kişinin de kaybolduğunu ve arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Urfa'da sokaklardaki araçlar selin etkisiyle böyle sürüklendi pic.twitter.com/Tms5M5vfJL — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) March 15, 2023

Öte yandan kentte okullar tatil edildi.

Urfa'da yaşanan sel felaketi Balıklıgöl'ü de vurdu pic.twitter.com/QiLdn5tStg — Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) March 15, 2023