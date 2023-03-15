Meteorolojiden 9 ile ‘turuncu’ ve 1 ile ‘sarı’ uyarı
HABER MERKEZİ
Deprem bölgesi genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 10 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller:
Adıyaman
Diyarbakır
Elazığ
Antep
Maraş
Kilis
Malatya
Mardin
Urfa
Sarı kod uyarınsın yapıldığı Sivas’ta ise kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.
TURUNCU KOD UYARISI NEDİR
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
SARI KOD UYARISI NEDİR?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.