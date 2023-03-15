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Meteorolojiden 9 ile ‘turuncu’ ve 1 ile ‘sarı’ uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 il için "turuncu" ve 1 il için "sarı" kod uyarısında bulundu.
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kürdistan meteoroloji deprem bölgesi sarı kod uyarısı

HABER MERKEZİ

Deprem bölgesi genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 10 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İşte turuncu ve sarı kodla uyarılan o iller:

Adıyaman

Diyarbakır

Elazığ

Antep

Maraş

Kilis

Malatya

Mardin

Urfa

Sarı kod uyarınsın yapıldığı Sivas’ta ise kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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