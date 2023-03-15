Politika

Hatay Valisi milletvekili adaylığı için istifa etti

Hatay Valisi Rahmi Doğan sosyal medya hesabından Sivas'tan aday adayı olmak için istifa ettiğini duyurdu.
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türkiye Hatay Valisi Rahmi Doğan istifa

HABER MERKEZİ

Hatay Valisi Rahmi Doğan, 14 Mayıs seçimlerinde Sivas'tan aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi başvuru nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyuran Doğan, "Beş yıldır yürüttüğüm Hatay Valiliği görevinden, devlet büyüklerimin de müsaadeleri ile, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde, memleketim Sivas'tan 'aday adayı' olmak üzere ayrılmış bulunmaktayım." dedi.

 

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