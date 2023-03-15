Erdoğan: Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde haklı

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Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş merkezli depremlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ykımın büyüklüğüne dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan, “Yıkım öyle büyüktü ki, her binaya tek bir arama kurtarma personeli bile göndersek aynı anda hepsine yetişmek mümkün değildi. yıkıntılar atında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır” dedi.

“Selden etkilenen adeta afet üzerine afet yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun diyorum” diyen Erdoğan, “Felakette hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Rabbim beterinden korusun. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine ediyor” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde kalan 2 milyon 400 bin insana çadır ve konteynerlerde barınma imkanı sağladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

“Aile başına 10 bin lira destek ödemesinden istifade eden depremzede sayımız 1,4 milyona yaklaştı. Vefat edenlerin yakınlarına da 100'er bin lira destek ödemesi yapıyoruz.

Üretimi ve istihdamı desteklemek için esnaf, çiftçi ve sanayicilerimiz için ayrı ayrı projeler hazırlayıp devreye sokuyoruz. Depremzede vatandaşlarımız şehrine dönmekte, hayatını yeniden düzene koymaktadır. Üretim ve istihdamı artırmak için her türlü desteği vermekte her türlü kaynağı harekete geçirmekte kararlıyız.”

14 Mayıs seçimlerinde vatandaşların oy kullanabilmek için ikamet kayıtlarını bulundukları yere aldırmaları gerektiğini ifade eden Erdoğan, adres güncelleme işlemlerinin 17 Mart Cuma gününe kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, şunlar kaydetti:

“Ana muhalefete sesleniyorum, biz kentsel dönüşüm diyoruz siz kendinizi rantsal dönüşüm olarak tanımlıyorsunuz.

Şu ana kadarki tespitlere göre önümüzdeki bir yılda 319 bin konut toplamda 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.

Kentsel dönüşüm projelerimiz yalan ile engellenmeye çalışıldı.

Depremler kendi aramızdaki tartışmaları bitirmemizi beklemiyor.”