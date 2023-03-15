Politika

İran’da ‘Çarşamba Suri’ kutlamaları: 26 ölü, 4 bin 368 yaralı

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 26 kişi öldü, 4 bin 368 kişi yaralandı.
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İran İran Çarşamba Suri olaylar

HABER MERKEZİ

İran’da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan “Çarşamba Suri” kutlamalarında, ülke genelinde 26 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 368 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, “Çarşamba Suri” kutlamalarında meydana gelen olaylara ilişkin bilgi verdi. Miadfer, “Yaşanan kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti. 4 bin 368 kişi yaralandı” dedi.

Ölümlü kazaların çoğunun Tahran, Tebriz, Hamedan, Urmiye, Kazvin ve Fars eyaletlerinde yaşandığını dile getiren Miadfer, yaralanma olaylarında bu yıl, geçen yıla göre yüzde 22 oranında artış yaşandığını kaydetti.

İran’da Newroz öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.

Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran’da Newroz 21 Mart’ta başlıyor.

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