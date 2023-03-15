Irak Başbakanı Sudani: Erbil’deki görüşmelerimiz verimli geçti

SÜLEYMANİYE (K24)

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani dün Erbil’de Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve etnik ve dini bileşenlerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Bugün 7. Süleymaniye Forumu’nda yaptığı konuşmada Sudani, Erbil’de parti ve bileşenlerin liderleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

Konuşmasında, Irak halkına hizmet ve güçlü bir ekonomi kurma sözü verdiklerini vurgulayan Sudani, “Stratejik proje planlarımız var ancak şu an bütçe yasa tasarısının parlamentoda onaylanmasını bekliyoruz. Bütçe, birçok sorunun çözümünü sağlayacak kilitlerin anahtarıdır” dedi.

Sudani, önceliklerinin şu an yolsuzlukla mücadele ve hizmet sunma olduğunu belirtti.

Halepçe’ye 35 yıl önce Baas rejimi tarafından kimyasal saldırı düzenlenmesiyle ilgili ise Sudani, “Diktatörlük rejiminin Halepçe kentinde Kürt halkına karşı işlediği nefret suçu, acı bir hatıra bıraktı. İki gün önce Bakanlar Kurulu’nda Halepçe’nin vilayet yapılması kararı aldık. Bu, verilen o büyük bedelin karşısında yapılan en küçük şeydi” diye konuştu.

Sudani, Kürdistan Bölgesi’nin güçlü olmasının, Irak’ın da güçlü olması anlamına geldiğini söyledi.

Hükümet olarak sınır muhafaza güçlerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Sudani, gerek Kürdistan Bölgesi’nde gerekse de Irak’ın diğer bölgelerinde istikrarsızlığa yol açan herhangi bir yasa dışı gücün varlığına izin vermeyeceklerini vurguladı.